Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
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Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

18.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:29
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Emin YEŞİL/ Sultangazi'de yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalan engelli genç, hayatını kaybetti.

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalan engelli genç, hayatını kaybetti. Durak'ın yardımına genç sağlık görevlisi koşarken, haberdar olup olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, pazartesi saat 17.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve engelli olduğu öğrenilen Ahmet Durak(32), iddiaya göre aniden yola fırlayınca İsmail Çelik yönetimindeki 34 DAS 954 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralanan Durak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen kadın koştu. Yaralanın başında toplanan meraklı kalabalığın dağılması uyarısında bulunan sağlık görevlisi, Durak'ın bir an olsun başından ayrılmadı. Arkadaşı ile birlikte sık sık Durak'ın nabzını kontrol eden sağlık görevlisi kadın, bilincini açık tutmaya çalıştı. 

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazadan haberdar olunca olay yerine gelen Durak'ın annesi gözyaşlarına boğuldu. Anne Durak'ı küçük oğlu sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansın gelmesi beklenirken meraklı vatandaşların da sayısı artmaya başladı. Polis, vatandaşların dağılması yönünde uyarıda bulundu. Büyük çoğunluğu maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.   İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Durak'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 "KAZA NASIL OLDU GÖRMEDİM"Kaza anını anlatan beton mikseri sürücüsü İsmail Çelik, "Kazanın nasıl olduğunu ben görmedim. Seyir halindeyken esnaf bağırmaya başladı. Mikserin üstten kablolara takıldığını düşündüm. Arkadaş değnekle kaldırıma vuruyormuş. Benim hiç ön görüşümde değildi. Hiçbir şekilde ben görmedim. Bende suç yok" dedi. TRAFİK KAZASINDA BABASINI KAYBETMİŞAhmet Durak'ın yaklaşık 7 yıl önce kendisinin de içinde bulunduğu otomobilin kaza yaptığı ve bu kaza da babasını kaybettiği öğrenildi. KAZA ANI KAMERAÖte yaşanan, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Durak'ın karşıya geçmek için bir süre beklediği, daha sonra aniden yola fırladığı ve seyir halindeki beton mikserin altında kaldığı görülüyor. Çevredekilerin uyarması üzerine beton mikseri sürücüsünün aracı durduğu kameraya yansıyor. 

Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü
Son dakika haberleri... Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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