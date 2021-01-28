Sivas İmranlı'da, son 1 haftada pozitif vaka görülmedi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, uygulanan koronavirüs tedbirleri sonrası 21 Ocak'tan itibaren yeni pozitif vakaya rastlanılmadı.

Sivas'ın köyleriyle birlikte 7 bin 600 nüfusa sahip İmranlı ilçesinde, son 1 haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi. İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral, esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ilçede 21 Ocak'tan beri yeni koronavirüs vakasına rastlanılmadığı söyledi. Kaymakam Meral, "Bu süreçte görev yapan sağlık, emniyet ve jandarma personeli ile kamu kurumlarımızda inanılmaz bir gayret gösteren çalışanlarımıza teşekkür ederim. Başta Cumhurbaşkanı'mızın talimatları, Bilim Kurulu'muzun tavsiyeleriyle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar, Valimizin kararlılığı ve ilçe halkımızın sergilediği sorumluluk sayesinde çok şükür, bugünlere kadar ulaşmış bulunmaktayız" dedi.

'KURALLARA UYMAYI SÜRDÜRMELİYİZ'Vatandaşın temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam etmesinin çok önemli olduğunu da hatırlatan Kaymakam Meral, vaka sayısının sıfır olmasının İmranlı halkında rehavete yol açmamasını istedi.İlçe halkı ise devletin aldığı tedbirleri uygulayarak ve temizliğe de önem verdiklerini söyledi.Adem Yankılıç, "2021 yılı sağlık açısından inşallah güzel devam eder. Biz elimizden geldiği kadar tedbirlere uyuyoruz. Bu şekilde ilçemizde vaka sayımız sıfıra indi. İnşallah her şey en kısa zamanda normale döner" dedi.

Hakan Demirer ise vaka sayısının sıfıra inmesiyle mutlu olduklarını belirterek, "Temizlik ve hijyen kurallarına hep birlikte uyduk. Zaten birlik ve beraberlik içinde olmasaydık bu başarı olmaz. Herkes üzerine düşeni yaptı ve bu başarıyı elde ettik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS