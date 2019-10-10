HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı

10.10.2019 10:59

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı dün başlatmıştı. Dünyanın takip ettiği operasyona ise ilk tepki HDP'den gelmişti. TSK'nın operasyonundan rahatsız olan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, "Vicdan sahibi herkesi, AKP-MHP'nin iktidarını uzatmak için başlattığı bu savaşa karşı durmaya bir kez daha çağırıyoruz. Savaşa karşı Rojava'ya ses verelim." demişti. HDP'li isimlerin açıklamalarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma açtı.

TERÖR PROPAGANDASI YAPTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 09.10.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan " Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak, HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından 09.10.2019 tarihinde yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçlarından, 09.10.2019 tarihinde HDP Genel Merkezinde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. dönem milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır.

"ROJAVA'YA SES VERELİM" DEDİLER

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli adına yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Hukuki ve meşru olmayan bu savaşa karşı halkımızla ve Türkiye demokrasi güçleriyle en ufak bir tereddüt yaşamadan karşı duracağız. Vicdan sahibi herkesi, AKP-MHP'nin iktidarını uzatmak için başlattığı bu savaşa karşı durmaya bir kez daha çağırıyoruz. Savaşa karşı Rojava'ya ses verelim. "

Mecliste bir basın toplantısı düzenleyen HDP'nin kadın milletvekilleri, operasyonla IŞİD'e alan açılacağını savundu. Açıklamada, operasyonun Suriye'nin anayasa çalışmalarını da olumsuz etkileyeceği de belirtildi.

HDP'LİLER OPERASYONDAN RAHATSIZ

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, ülkenin büyük tehlike içinde olduğu algısı yaratılmak istendiğini savunarak, "Savaş tamtamlarıyla, kamuflaj elbiseleriyle, sanki ülke büyük bir tehlike içindeymiş gibi bir algı yaratılıyor. Fakat bütün bu savaş hezeyanları, orada, Suriye'de yıllardır dili, kültürü inkâr edilen, ezilen halkların canı pahasına koruduğu, küçük bir bölgedir" dedi.