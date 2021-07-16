Son dakika: Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 115'e yükseldiHollanda Kralı Willem-Alexander'dan sel bölgesine ziyaretAlmanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu...
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Son dakika: Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 115'e yükseldiHollanda Kralı Willem-Alexander'dan sel bölgesine ziyaretAlmanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 115'e yükseldi Hollanda Kralı Willem-Alexander'dan sel bölgesine ziyaret Almanya, 2.

- Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 115'e yükseldi

Hollanda Kralı Willem-Alexander'dan sel bölgesine ziyaret

Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü doğal afetlerden birini yaşıyor

AMSTERDAM - Şiddetli yağışların vurduğu Avrupa'da meydana gelen sellerde şu ana kadar Almanya ve Belçika'da toplam 115 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının henüz yaşanmadığı Hollanda'da ise yükselen su seviyeleri yetkilileri alarma geçirirken, Hollanda'da Kralı Willem-Alexander sel bölgesini ziyaret etti.

Avrupa'yı etkisini altına alan şiddetli yağışın yol açtığı seller, hayatı durma noktasına getirdi. Tam anlamıyla felaketi yaşayan Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü doğal afetlerden biri yaşandığı belirtilirken şu ana kadar 103 kişi hayatını kaybetti. 12 can kaybının kaydedildiği Belçika'da da sel felaketiyle mücadele edilmeye çalışılıyor. Şiddetli yağışın vurduğu bir diğer Avrupa ülkesi Hollanda'da ise Maastricht şehrindeki Meuse Nehrinde yükselen su seviyesi, tahliye uyarılarını beraberinde getirdi. Heugem ve Randwyck bölge sakinlerine evlerini "mümkün olan en kısa sürede" terk etme çağrısı yapılırken, geçici barınma merkezleri kuruldu. Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, bölge sakinini ve acil servis yetkililerini desteklemek için Almanya ile Belçika sınırına yakın olan Valkenburg'u ziyaret etti. Bölgedeki caddeler, sokaklar, evler ve iş yerlerinin sular altında kaldığı görüldü. Hasarın yaygın olduğu bölgede can kaybı yaşanmazken, suların çekilmeye başladığı belirtildi.

Limburg alarmda, ordu sokakta

Limburg bölgesinin kuzeyindeki binlerce sakine, sel sularının tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla evlerini terk etmeleri emredildi. Acil servisler alarm durumuna geçerken, yetkililer sel sularının yükselmeye devam ettiği savunmasız alanlarda bentleri güçlendirdi. Hollanda hükümeti, evlerin ve iş yerlerinin selden korunması için hazırlanan kum torbalarının doldurulmasına ve tahliyelere yardımcı olmak için Limburg bölgesine asker gönderdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durumun feci olduğu çok açık" ifadesini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Son dakika: Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 115'e yükseldiHollanda Kralı Willem-Alexander'dan sel bölgesine ziyaretAlmanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu...
Son dakika: Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 115'e yükseldiHollanda Kralı Willem-Alexander'dan sel bölgesine ziyaretAlmanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu...
Son dakika: Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 115'e yükseldiHollanda Kralı Willem-Alexander'dan sel bölgesine ziyaretAlmanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu...
Son dakika: Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 115'e yükseldiHollanda Kralı Willem-Alexander'dan sel bölgesine ziyaretAlmanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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