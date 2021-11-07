Son dakika... Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar anıldı.

Rus gemilerince batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen program, Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde gerçekleştirildi.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, İstanbul'dan hareket ederek Kafkas cephesine kışlık yiyecek, erzak ve mühimmat yardımı taşıyan gemilerin Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırıldığını anımsattı.

2009'dan bu yana şehitlerin hatıralarını yaşatmak için yapılan anıtın önünde bir araya geldiklerini anlatan Posbıyık, "Ne mutlu bize ki Ereğlililer olarak, şehitlerimize halk olarak sahip çıkıyor, her yıl bu tarihte onları saygı ve hürmetle anıyoruz. Bugünü unutmayacağız, kahramanlarımızı hep hatırlatacağız." dedi.

Kahramanların vatanı için ölümü göze alarak yola çıktığını vurgulayan Posbıyık, şunları söyledi:

"Tarihimizde büyük kahramanlıklar yanında büyük facialar da yaşanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekatı'na destek malzemesi taşırken Karadeniz Ereğli'de batırılan üç gemi, Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa'yı ve orada şehit düşenleri unutmuyoruz. Sarıkamış harekatında verdiğimiz binlerce şehidi rahmetle anıyoruz, onlar ölümsüzdür."

Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal da 7 Kasım'ın, Sarıkamış'ın, beyaz hüznün, buruk kahramanlığın, ıssız ölümün kaderinin yazıldığı gün olduğunu belirtti.

Protokol üyeleri, daha sonra TCG Ereğli Karakol Gemisi ile gemilerin battığı yere açılarak denize çelenk bıraktı.

Törene Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Karadeniz Bölge Komutanı Niyazi Uğur, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile öğrenciler katıldı.

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