Son dakika! Samsun'da MYO'ya 7 milyon TL yatırım
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Son dakika! Samsun'da MYO'ya 7 milyon TL yatırım

03.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:48

Gelen son dakika haberlerine göre - Samsun'da MYO'ya 7 milyon TL yatırım Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu son 3 yılda 7 milyon TL'lik yatırım aldı.

- Samsun'da MYO'ya 7 milyon TL yatırım

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu son 3 yılda 7 milyon TL'lik yatırım aldı.

Samsun'da bulunan Yeşilyurt Demir Çelik MYO'ya öğrencilerin eğitim esnasında fiziki tecrübe edinmelerini sağlamak için birçok alanda tam donanımlı laboratuvarlar kuruldu. Yapılan bu laboratuvarlar Sanayi Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan destekler ile oluşturuldu. Biyomedikal, endüstriyel kalıpçılık, kimya, telekom ve otomotiv laboratuvarlarının tüm teknolojik ihtiyaçları karşılanarak öğrencilerin kullanımı için hazır hale getirildi.

"Türkiye'de 10 okuldan birisiyiz"

Yapılan bu yatırımlar hakkında bilgi veren Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, "Türkiye'de organize sanayi içerisinde kurulu olan 10 okuldan birisiyiz. 7033 sayılı Kanun kapsamında 2010 yılından beri YÖK'ten çeşitli bütçe kanalları kullanarak yeni laboratuvarlar yani öğretim odaklı iş eğitimlerine başladık. Bu süreçten sonra öğrencilerimizi sanayi ile paylaştık, onları daha nitelikli organize sanayi bölgelerine sunmak ve istihdam sağlamak için yardımcı olmaya çalıştık. Son 3 yılda yaklaşık 7 milyon TL'lik bir yatırım okulumuza girdi. Çeşitli tezgahlar ve atölyeler şeklinde bunlar hayata geçirildi, geçirilmeye de devam ediyor. Bizim insan kaynaklarımızı bölgedeki insan kaynaklarının istediği şekle getirip sanayi ile paylaşmak istiyoruz. Esas amacımız budur. Devletimizin YÖK kanalı ile bize koyduğu hedefler doğrultusunda kademe kademe stratejik planımıza uygun olarak bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Son dakika! Samsun'da MYO'ya 7 milyon TL yatırım
Son dakika! Samsun'da MYO'ya 7 milyon TL yatırım
Son dakika! Samsun'da MYO'ya 7 milyon TL yatırım
Son dakika! Samsun'da MYO'ya 7 milyon TL yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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