Son dakika! Salda Gölü'nde alınan tedbirlerle Beyaz Adalar doğal görünümüne kavuştu

Son dakika haberine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ünlenen Salda Gölü'nde alınan koruma önlemleri, göl üzerindeki Beyaz Adaları doğal güzelliğine kavuşturmaya başladı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ünlenen Salda Gölü'nde alınan koruma önlemleri, göl üzerindeki Beyaz Adaları doğal güzelliğine kavuşturmaya başladı.

Geçen yıl yaz aylarında aşırı ziyaretçi gelmesi nedeniyle çamur çukurları açılan ve doğal görünümü tahribata uğrayan Beyaz Adalar bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15 Ekim 2020'de ahşap bariyer ve halatlarla göle ve plaja giriş kapatıldı.

Yaklaşık bir yıldır uygulanan önlemle Beyaz Adalar kıyı şeridi doğal görünümüne kavuştu, kıyıdaki çukurlar kendiliğinden kapanarak yumuşak yer dokusunun doğal özelliği korundu.

Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Salda Gölü kıyısında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki ziyaretçi baskısının ardından alınan koruma önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Salda ile ilgili kararlarda Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulunun görüşlerinin alındığını aktaran Gökçeoğlu, göl üzerindeki insan baskısını önlemeye yönelik tedbirlerin uygulamaya sokulduğunu anlatta.

Gökçeoğlu, koruma önlemleriyle gölün kavuştuğu doğal görünüme tanıklık edenlerin, bu önlemlerin sürmesi gerektiğine hak vereceğini dile getirdi.

"Koruma önlemlerinden önce buralar gerçekten mezbelelikti"

Bakanlığın koruma önlemlerinden önce gölün çevresinin durumunun çok kötü olduğuna işaret eden Gökçeoğlu, şunları kaydetti:

"Koruma önlemlerinden önce buralar gerçekten mezbelelikti. Göle doğru yaklaştığınız zaman sigara izmaritlerinden başlayın pet şişelere kadar bir sürü atık olduğunu gözlerimizle görmüştük. Birçok çukurlar oluştuğu, insanların o çamur çukurlarını açıp içine girdiğini, hatta o çamuru poşetlere doldurup evlerine götürdüğüne şahit olmuştuk. Hemen hemen ayak basılmamış bir nokta kalmamıştı. Hatta kıyılara kadar araçların gittiğini, kıyıda mangalların yakıldığını, derme çatma çadırların kurulduğunu gördük."

"Bu sezon o çukurları görmüyoruz"

Gökçeoğlu, o kötü manzarayı ortadan kaldırmak için ilk aşamada göle araç girişinin 500 metreye kadar engellendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu tavsiyesiyle Beyaz Adalar bölümünde göle insan girişi engellendi. Bunu çok tarihi ve ciddi bir koruma kararı olarak değerlendiriyorum. Bu alanın insan girişine kapatılması Salda Gölü'nün kaderini değiştiren bir karar. Eğer burası, kirlilik ve aşırı insan baskısıyla kaderine terkedilseydi biz bugün burayı bu kadar güzel bulamayacaktık. Son derece radikal bir karar alınarak bunun önüne geçildi. Kıyıdaki beyazlık doğal haline dönmeye başladı. Beyaz Adalar kıyısı, insanın ayak izinin olmadığını, çukurların bulunmadığı, doğal yumuşak topoğrafyasına kendi doğal süreciyle dönmeye başladı, daha da güzelleşecek. Artık insanların buraya girmelerine izin verilmeyince bu sezon o çukurları görmüyoruz. Ziyaretçiler bu alanda belirli bir görüş mesafesine kadar yaklaşabiliyorlar."

Alınan önlemlere uygun hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Gökçeoğlu, herkesin bu doğal mirasa sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Beyhan Oktar da Salda Gölü'nü iyice anlamak ve doğallığını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için uzman akademisyenlerle gölün ekolojisi, jeolojisi, mikrobiyolojisi, su yönetimi, su bütçesi ve biyolojik çeşitliliğini tespit etmeye yönelik bilimsel araştırmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok