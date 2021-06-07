Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı
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Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Trabzon'un Araklı ilçesinde, toplu kılınan cenaze namazı ve kent dışından gelenlerin taziye ziyaretinin ardından vaka ile temaslı sayılarının arttığı tespit edilen Taştepe Mahallesi, karantinaya alındı. Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışlara izin vermedi.

Araklı'da 1500 nüfuslu Taştepe Mahallesi'nde geçen hafta vefat eden ve cenazesi kent dışından getirilen kişi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede çok sayıda kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu.

MAHALLE GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Mahallede çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vaka ve temaslıların sayısı açıklanmazken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, ikinci bir karara kadar karantina altına alındı. Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

"CENAZEYE KATILANLARDA POZİTİF VAKALAR ÇIKTI"

Mahallede karantinada olan Yusuf Cerrah, "Trabzonluyum. Kayseri'de ikamet ediyorum. Bir haftalığına memleketime geldim. Dün çıktım köye. Bugün karantinaya alındı köy. Çıkış kesinlikle yasak. İşe de gitmem gerekiyor ne yapacağım bilmiyorum. Köyde cenazeye katılanlarda pozitif vakalar çıktı. Temaslılar da karantinaya alındı" diye konuştu.

"DAHA DA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Yöre sakini Sabri Çebi de, "Ablam bu mahallede oturuyor. Karantinaya alındı burası. Geçtiğimiz günlerde Ankara'dan cenaze gelmişti. Cenaze sonrası birçok kişide koronavirüs olduğu tespit edilmiş. Ablamın gıda ihtiyaçları vardı. Onları getirdim ona. Daha da dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

4 NOKTADA KARANTİNA

Öte yandan, Araklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 noktada da karantina uygulaması sürüyor.

Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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