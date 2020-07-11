Son dakika sağlık: Pandemi sürecinde saç ve cilt bakımı nasıl yapılmalı? Son dakika sağlık haberine göre Pandemi sürecinde saç ve cilt bakımının nasıl yapılmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül,"Pandemi sürecinde yoğun antiseptikli ürünler kullanmak cilt sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor.

Pandemi sürecinde saç ve cilt bakımının nasıl yapılmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül,"Pandemi sürecinde yoğun antiseptikli ürünler kullanmak cilt sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Salgın nedeniyle sık kullanılan dezenfektanlar alkol bazlı temizleyiciler olduğu için ellerde dermatite egzamaya yol açabiliyor" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Leyla Cesaret Ergül "Gerçek şu ki bu tür ürünleri kullanmak COVID 19'un yayılmasını bulaşmasını engellese de cildimizin florasını bozarak vücudumuza zarar verebilir ve enfeksiyonlara duyarlı hale getirebilir. Özellikle dermatit ve egzama için eller sabunla yıkandıktan sonra Madecossoide, Panthenol içeren ve bariyer krem de denilen derinin yapısını güçlendirici ürünler kullanılmalıdır. Mümkünse temizlik için su ve sabun tercih edilmelidir" dedi.

BAĞIŞIKLIĞA DİKKAT!

Pandemi sürecinde hem immün sistem hem de cilt sağlığı için bağışıklığın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Leyla Cesaret Ergül "Uyku düzenine dikkat edilmeli (en az 6 saatlik uyku), bol su tüketilmeli, sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, hafif egzersizler yapılmalı, bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmalı, mümkünse güneş ışığından (sabah 08.00 - 11.00 öğleden sonra 16: 00-18: 00 saatleri arasında) faydalanılmalı; açık tenliler için günlük 10 dk. koyu tenliler içinse 20 dk. koruyucu kullanmadan D vitamini sentezlenmeli. Güneşe çıkılamayan durumlarda ise D vitamini takviyesi alınmalı" diye konuştu.

"FÖN ÇEKTİRMEK RİSKLİ"

Pandemi döneminde saç bakımı yaptıranların nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili Ergül, "Mümkünse evden çıkmadan saçlarınızı kendiniz yıkayın, randevu saatinizi kaçırmayın, saçlarınızı kestirecekseniz maskenizi kulaklarınızdan çıkarıp ağzınızda kendiniz tutun size hizmet veren kişinin maskeli olmasına dikkat edin. Mesafeli de olsa fön çektirmek risklidir. Havada bulunan partikülleri üfleme ile birlikte uzaklara ulaştırabilir ve siz de risk altıda kalabilirsiniz. Cilt bakımı, makyaj kaş bıyık aldırmak da yakın mesafede yapıldığından risklidir" diye konuştu.

YAZIN SAÇ BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Yazın saç bakımının çok önemli olduğuna da dikkat çeken Ergül "Yaz geldiğinde yıpratan ve kurutan etmeler artmaktadır. Sıcak hava, deniz suyu, havuzun klorlu suları saçları yıpratmaktadır. Bu yüzden iyi bir şampuan kullanılmalı ki bu tür etmenler saç ve saçlı deriden iyice arındırılsın. Dikkat edilecek bir nokta, sülfat içeren ürünlerden saçı kuruttuğu için uzak durulmalıdır. Kullandığınız şampuana katacağınız çam terebentin yağı, dökülen saçlarınızı besleyip onaracaktır. UVA ışınları cilde zarar verdiği gibi saçlara da zarar vermektedir. Bu nedenle koruyucu spreyler kullanılabilir, şapka takmak veya şemsiye de direkt güneşe maruz kalmaktan saçlarınızı koruyacaktır. Deniz ya da havuza girdikten sonra saçlar mutlaka temiz bol su ile durulanmalı ve argan yağı ile yağlanmalıdır. Bu uygulama denizin tuzunun, havuzun klorunun zararlı etkilerinden saçlarınızı koruyacaktır. Saçlarınıza uyguladığınız ürünler oldukça önemlidir kullanacağınız kimyasal ürünlerden ise doğal ürünler kullanmanızı öneririm; Argan yağı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı gibi…" şeklinde konuştu.

ERKEKLER NASIL SAÇ BAKIMI YAPMALI?

Leyla Cesaret Ergül "Erkekler ise bu tür uygulamalar çok sık yapmadıkları için bu tür sorunlar da yaşamamaktadır. Ancak kepek oluşumu, dökülme, matlık, saçlarda seyrelme, aşırı yağlılık gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır." dedi ve ekledi: "Sonuçta daha sağlıklı ve bakımlı saçlar istiyorlarsa saç bakımlarına önem göstermeleri gerekir. Erkeklerde saç kuruluğundan ziyade yağlanma sorunu vardır. Piyasadaki şampuanlar da erkeklerin saçlarındaki yağlanma sorununu giderecek türde temizliğe uygun ürünlerdir. Saçların kısa kesim olması da her gün yıkanmasına ve maske uygulamasına uygun hale getirdiği için yağlanma sorununun önüne kolaylıkla geçilmektedir."

Ergül şöyle devam etti; "Erkeklerin saçlarına yaptığı en büyük kötülük marketlerden aldıkları ucuz saç şekillendiriciler kullanarak saçlarına kimyasal bir işlem yaparak dökülme ve kepeklenme sorununa yol açmış olurlar. Aslında yapılması gereken şudur: Saç yapısına uygun şekillendiriciler seçilmeli bu ürünler de saçlara kolay şekil ve doğal hacim vermelidir. Erkeklerin saçlarını her gün şampuan kullanarak yıkaması saç şekillendirmek için kullandıkları ürünlerin kepeklenme yapmasını önlemek adına yapacakları en iyi uygulamadır"

"SIK SAÇ DÖKÜLMESİNDE BESLENME ÖNEMLİ"

Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül, "Koyu yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini içeren meyveler, tavuk hindi gibi protein kaynakları tüketilmeli ve bol su içilmelidir. Haftada bir veya iki kere Hindistan cevizi sütü veya aloe vera ile doğal maskeler yapılıp en az yarım saat bekletilmesi faydalı olacaktır. Kepeklenme probleminde ise sirkeden faydalanılabilir"şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA