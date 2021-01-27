Son dakika haber... Başından aşağı kaynar su dökülen çocuk tedaviye alındı
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Son dakika haber... Başından aşağı kaynar su dökülen çocuk tedaviye alındı

27.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:20

Son dakika sağlık haberine göre Kars'ta kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan 2 yaşındaki Hamit Akçil, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kars'ta kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan 2 yaşındaki Hamit Akçil, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kars'ta yaşayan Akçil ailesinin oğlu Hamit Akçil, 21 Ocak'ta annesinin mutfaktaki tezgaha bıraktığı kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesi nedeniyle yandı.

Ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçil, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Başı, yüzü, kulakları, göğsü ve sağ kolunda 2. ve 3. derede yanıklar oluşan Akçil'in tedavisi sürüyor.

Baba Yusuf Akçil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü söyledi.

Oğlunun şimdilik durumunun iyi olduğunu ifade eden Akçil, "Bizim içimiz yandı, başka ve anne babanın yanmasın. Gerçekten acı olay, herkes çocuğuna çok iyi sahip çıksın." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki imkanların çok iyi olduğunu ve doktorlar ile personelin kendileriyle çok ilgilendiğini aktaran Akçil, oğlunun tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini kaydetti.

Son dakika haber... Başından aşağı kaynar su dökülen çocuk tedaviye alındı
Son dakika haber... Başından aşağı kaynar su dökülen çocuk tedaviye alındı
Son dakika haber... Başından aşağı kaynar su dökülen çocuk tedaviye alındı
Son dakika haber... Başından aşağı kaynar su dökülen çocuk tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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