Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var

Son dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre; ülkemizde salgının başından bu yana 1 milyon 748 bin 567 vaka görüldü. Geriye dönük vakaların açıklanmasıyla birlikte Türkiye, dünya genelinde en çok vaka görülen 8'inci ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı, geriye dönük koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı. 10 Aralık Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na eklenen verilere göre; toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

TÜRKİYE, EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 8'İNCİ ÜLKE OLDU

Bakanlığın geriye dönük verileri açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin dünya genelinde toplam vaka sayısındaki sıralaması da değişti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, Türkiye, 1 milyon 725 bin 473 vaka bulunan İspanya'yı geride bırakarak en çok vaka görülen 8'inci ülke oldu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

10 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 220 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 751'e, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 748 bin 567'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5232 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 452 bin 593'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a, ağır hasta sayısı ise 5943'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.