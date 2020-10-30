Sağlık Bakanlığı, PCR testini pozitiften negatife çeviren şebeke hakkında yasal işlem başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı, PCR testini pozitiften negatife çeviren şebeke hakkında yasal işlem başlattı

30.10.2020 21:47 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:40

Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkışlarda gerekli olan PCR testlerini pozitiften negatife çeviren şebeke iddiaları hakkında açıklama yaptı. Bu uygunsuz işlemi yapan hastanenin kendilerince yetkilendirilmediğini açıklayan Bakanlık, yasal işlem başlatıldığını da bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkışta uygulanan PCR testlerini pozitiften negatife çeviren şebeke hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Söz konusu işlemin Bakanlıkça yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği bildirildi. Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir" denildi.

UYGUNSUZ İŞLEM ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi, yurt dışına çıkışta koronavirüs için PCR testinin yaptırılması gerekmektedir. Test sonuçlarının değiştirilerek uygunsuz işlem yapıldığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Bakanlığımız tarafından akredite edilerek KOVID-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda alınan ve çalışılan testlere ait tüm süreçler Pandemi Yönetim Sistemimiz üzerinden uçtan uca takip edilmekte ve test sonuçları anında Bakanlık veri tabanına aktarılmaktadır" ifadeleri kaydedildi.

Açıklamada, e-Nabız web portalında bulunan 'https://www.enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index' adresi üzerinden barkod numarası- TC Kimlik No veya Pasaport No ile doğrulaması yapılarak karekodlu sonuç belgesi alınabileceği hatırlatıldı.

"GEREKLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI"

Yapılan açıklamanın devamında "Seyahat şirketleri, sonuç belgesinin sağ üst köşesinde bulunan karekodu okutarak açılan e-Nabız doğrulama sayfasından gerekli doğrulama bilgilerine ulaşabilirler. İlgili kuruluşlar konuya ilişkin olarak tekraren bilgilendirilmiştir. Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir" denildi.

Sağlık Bakanlığı, PCR testini pozitiften negatife çeviren şebeke hakkında yasal işlem başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Geert Wilders Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Çağla Şıkel Işın Karaca Burak Özçivit
Spor Yücel İldiz Sergen Yalçın Arda Kardeşler Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı, PCR testini pozitiften negatife çeviren şebeke hakkında yasal işlem başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:41:01. #1.14#
title