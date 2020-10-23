Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda

Son dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında toplantılar yapmak üzere Bursa'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mücadelesinde sağlık ekipleriyle bir gün geçirmek üzere Bursa'ya geldi ve salgının seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık.

"ŞEHİRLERİMİZİ DOLAŞIP ÇAĞRILARIMIZI TEKRARLIYORUZ"

Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.

"GEREKLİ BİLGİLERİ AKŞAM PAYLAŞACAĞIZ"

Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşam yapacağımız açıklamalarda paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir.

"İL BAZINDA AYRI AYRI TOPLANTI YAPACAĞIZ"

3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa, Kovid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri önemini daha artırıyor. Burada kazanacağımız başarı, Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir. Ziyaretlerimize yoğun bir program sığdırdık. Bu açıklamanın ardından Bursa Şehir Hastanemizi ziyaret edeceğim. Daha sonra Bursa'dan başlayarak Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova İl Sağlık Müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, sahada görevli koordinatörlerimizle il bazında ayrı ayrı toplantı yapacağız.

"5 GÜN İSTANBUL'DA OLACAĞIM"

Buradan İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ını bulmuş durumda. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da olacağım.

"İBB BAŞKANI İLE GÖRÜŞME YAPMAYI PLANLIYORUM"

İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bugün denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Sağlık çalışanlarımız, her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere uymak için gösterelim"