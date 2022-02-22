Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Kalbi duran sürücü müdahaleyle hayatta döndü" - Haberler
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Kalbi duran sürücü müdahaleyle hayatta döndü"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberlerine göre Edirne'de geçtiğimiz gün yaşanan kaza sonucu kalbi duran sürücüye sağlık ekibinin müdahale etmesiyle yeniden yaşama tutunan motosiklet sürücüsüyle ilgili Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürücü, müdahaleyle hayata döndü" dedi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de geçtiğimiz gün yaşanan kaza sonucu kalbi duran sürücüye sağlık ekibinin müdahale etmesiyle yeniden yaşama tutunan motosiklet sürücüsüyle ilgili Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürücü, müdahaleyle hayata döndü" dedi.

Edirne'de yaya geçidinden motosikletiyle karşıya geçtiği sırada yolda seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü Soner Şahin'e 112 sağlık çalışanlarının olay yerindeki ilk müdahalesiyle tekrar hayatta tutunmuştu. Kazayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, " Kaza, dün akşam Edirne'de oldu. Bir motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Sağlık ekipleri olay yerine yetiştiğinde kalbinin durduğunu belirledi. O anlardan biri yaşandı. Sürücü, müdahaleyle hayata döndü. Bazı anlarda hayatla tek bağımız, sağlık çalışanlarıdır" dedi.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Kalbi duran sürücü müdahaleyle hayatta döndü

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Kalbi duran sürücü müdahaleyle hayatta döndü

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Kalbi duran sürücü müdahaleyle hayatta döndü

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Kalbi duran sürücü müdahaleyle hayatta döndü

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Kalbi duran sürücü müdahaleyle hayatta döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Twitter, Edirne, Kaza, Güncel, Haberler

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