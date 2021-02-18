Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

18.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:19

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ili Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale; en çok azalan illerimizi ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olarak sıraladı.

Ülkemizde milyonlarca insanı derinden etkileyen koronavirüs salgını mücadelesi, aşılama çalışmaları ve çeşitli kısıtlamalarla sürdürülüyor. Dün Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinin mart itibarıyla başlayacağını söyledi. İllerin, Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre değerlendirileceğini ve normalleşmenin buna göre uygulamaya konulacağını belirtti.

BİR HAFTADA ARTIŞIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ 5 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürece ait son durumu grafikler eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. Koca'nın tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

EN ÇOK AZALMANIN GÖRÜLDÜĞÜ 5 İLİ SIRALADI

En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

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