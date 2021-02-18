Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ili Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale; en çok azalan illerimizi ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olarak sıraladı.