Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
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Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili, "Yeni vaka sayısı binin altına düştüğünde bu rakam nihai başarının işaret fişeği olacaktır. Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz" dedi.

20.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 14.00'te başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçti. Yeni vaka sayısındaki düşüşün Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki başarısı olduğunu belirten Bakan Koca, "Yeni vaka sayısı binin altına düştüğünde bu rakam nihai başarının işaret fişeği olacaktır. Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kocanın konuşmasından öne çıkanlar:

SALGINA KARŞI ALDIĞIMIZ TEDBİRLER TOPLUM TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ

Halen kontrollü bir şekilde süren mottonun adı şuydu "Hayat Eve Sığar". Bugün geride bıraktığımız 9 haftanın mücadelesinin tedbirlerin sonucunu alıyoruz. Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Çilesiz tedbir olmaz. Yeni vaka sayımızdaki düşüş başarı grafiğimizdir. Umutsuz tek gün yaşamadık.

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKILMAMALIDIR

Dünya virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilmiyor. Hayatı yeniden planlıyoruz. Bu hayatta virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz. Sokağa maskesiz çıkılmamalıdır.

Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Özgürlüğümüzü hareket serbestiyetimizi tedbirler garanti altına alacak. Sağlık güvenliğinizi riske edecek her ihtimale karşı dikkatli olacaksınız.

Alışveriş ve seyahatta kendinizi güvenlik çemberine alın.

BAYRAM UYARISI

Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Özgürlüğümüzü hareket serbestiyetimizi tedbirler garanti altına alacak. Sağlık güvenliğinizi riske edecek her ihtimale karşı dikkatli olacaksınız.

Alışveriş ve seyahatte kendinizi güvenlik çemberine alın. Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum. Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz.

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMDA KOD UYGULAMASI!

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi.. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

LİSEYE GİRİŞ VE ÜNİVERSİTE SINAVI AÇIKLAMASI

Liseye Giriş ve Üniversite sınavlarında öğrencilerin sınava nasıl gireceğiyle ilgili yeni bir rehber yayınlanacak. Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜNE MÜJDE

65 yaş üzeri büyüklerimiz bu dönemde çok büyük fedakarlık gösterdiler. Büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. 65 yaş üzeri büyüklerimize memleketlerine gideceklerse yanlarında bir refakatçı ile tek yönlü bir aylık seyahat izni verilecek.

ÇİN'İN VE AVRUPA'NIN TEDAVİ ALGORİTMASINI KULLANMADIK

Çin'in ve Avrupa'nın tedavi algoritmasını kullanmadık. Bu yaklaşımla tedavideki ve yoğun bakımdaki hasta sayımızın azaldığını gördük. Azalmaya da devam ediyor.

İkinci dalga riski şu anda görmüyoruz. Tedbirlere uyarsak ikinci dalga söz konusu olmaz.

Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti

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