Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi. AVM önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Bakan Koca, "Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor" diyerek tepkisini gösterdi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor
12.05.2020 00:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:30

Türkiye koronavirüsle mücadelede "Kontrollü sosyal hayat" dönemine geçti. Bu kapsamda dün berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Salgının ilk döneminde vakitlerini çoğunlukla evlerinde geçiren vatandaşlar, kontrollü sosyal hayat dönemi ile birlikte açılan AVM'lere akın etti ve tedirgin eden görüntüler ortaya çıktı.

BAKAN KOCA, AVM'LERDE OLUŞAN KALABALIĞI ELEŞTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AVM'lerde oluşan görüntülere tepki gösterdi. AVM önlerinde uzun kuyruklar ve yığılmalar oluştuğunu belirten Bakan Koca, "Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 139 bin 771 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 841 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 126 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 95 bin 780 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor

Güncel Manşet

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