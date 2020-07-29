Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için dikkat edilmesi gereken noktaları 3 grupta toplayarak açıkladı. Bakan Koca, 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarına ve bayram namazına gitmemesi gerektiğini söyledi.

29.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:53

Kurban Bayramı öncesi Bilim Kurulu kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarına ve bayram namazına gitmemesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Allah nice bayramları esenlik içinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Gelecek yılın bayramlarında tüm gönül yakınlıkları, sarılıp kucaklaşmalarla taçlansın. Ramazan bayramını gönlümüzce idrak edememiştik. 24-25-26 Mayıs günlerine denk gelen bayram salgında tedbirlerin en sıkı tutulduğu zamanda buruk geçti. Sokağa çıkma kısıtlaması akraba, arkadaş, sevdiklerimizle bir araya gelmemize mani oldu.

Ramazan Bayramı eski bayramları bize tam manasıyla özletti. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçtik. Alınan tedbirlerle sonuçlar arasındaki ilişkiyi yakından tecrübe ettik. Kurban Bayramı'nı mevcut şartlarda ruhuna en uygun şekilde yaşamanın yolunu biliyoruz. Kurban Bayramı paylaşma, yardımlaşmayı esas alan bayramdır. Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olan bayramı sosyal dayanışma içinde geçirilmesidir. Bunun bir anlamı da hastalığa karşı dayanışma içinde olmaktır.

Kurban Bayramı sırasında koronavirüs konusunda risk alırsak kendimizi ve başkalarını korumak için gerekli dikkati göstermezsek ağır bir vebal yükler. Kurban Bayramı'nda dikkat etmemiz gereken hususlar üç grupta toplayacağız.

BİRİNCİ GRUP ÖNLEMLER

1-Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalıdır.

2- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

3- Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma yapılmamalıdır.

4- 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır.

5- Kurbanlar belediyenin kesim yerlerinde kesilmelidir.

6- Kurban kesimi en az katılımla yapılmalıdır.

7- Maske, mesafe ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.

İKİNCİ GRUP ÖNLEMLER

1- Abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalı evde alınmalıdır.

2- Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir, secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür.

3- Maske ve sosyal mesafe kuralı bütün bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflarda yan yana gelen iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalı, saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır.

4- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

5- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

6- Bayram sonu gruplaşma meydana gelmemelidir.

ÜÇÜNCÜ GRUP ÖNLEMLER

1- 65 yaş üstü büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlar lütfen bayram namazına gitmesin.

2- Mezar ziyaretleri arefe ve bayram sonrasında ertelenmelidir.

3- Makbul olan ziyaret yüz yüze değildir, mümkün olduğu kadar bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır. Yüz yüze gerçekleşecekse ziyaret süresi kısa tutulmalıdır.

4- Kurban yemekleri verilmemelidir.

5- Yoksullara et dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

6- Bayram günlerinde bir araya gelmek zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir.

7- Eve ziyaretçi alınmışsa ev havalandırılmalıdır.

8- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır.

9- El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bu kuralı terk edersek karşılaştığımız sonuçlar tahmin edilebilir.

"GELENEKLERİMİZİ GELECEK BAYRAMLARA ERTELEYELİM"

Bu Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz sınavdır. El öpmediğimiz, birbirimize sarılmadığımız ikinci bayram olacaktır. El, öpme, kucaklaşma, el sıkışma geleneğimizi gelecek bayramlara erteleyelim.

Baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde Kurban Bayramı'na yönelik kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Kısıtla geçirdiğimiz Ramazan Bayramı konusunda bilgi vermek isterim. 10 gün sonraki sonuç günlük vaka sayılarında yüzde 15 azalma olmuştur. Aynı tarihlerde entübasyona giren günlük hasta sayısında yüzde 21, yoğun bakımda yüzde 19, hastaneye yatırılan hasta sayısında yüzde 8 düşüş gerçekleşmişti, vefatlar azalma göstermişti.

"BAYRAMDA GÖZÜMÜZ VAKA TABLOSUNDA OLMASIN"

Bunlar kısıtlarla birlikte gönüllü katılıma dayalı sonuçlardı. Şimdi maske mecburiyeti olmakla birlikte sonuç veren kısıtları koyacak olan sizlersiniz. Kurban Bayramı'nda işi öyle ciddiye alalım ki, bayram sonrasında gözümüz vaka tablosunda olmasın.

Yakın günlerdeki tecrübeden şunu öğrenmiş bulunuyoruz, gerilersek toparlaması büyük çaba, dikkat istiyor. 11 Haziran'da olduğu gibi 14 Temmuz'da binin altına çekmemiz 33 günü almıştır. Size tedbirlerde ciddiyet ile ihmalin örneğini verdim. İşin kolay ve çok zor tarafını birlikte görmenizdir. Tedbirlere uymak, tedbirleri terk etmenin sonuçlarından çok daha kolaydır.

"HASTA SAYIMIZIN ARTMASI ARZU EDİLMEYEN SONUÇTUR"

Ülkemizin herhangi bir şehrinde tehdit edici düzeydeki vaka artışı, okulunu özleyen çocuğumuz için endişe kaynağıdır. DSÖ'nün uyardığı yönde eylülde ikinci dalga başlangıcı ise ekonomiler açısından büyük risktir. Yatan hasta sayımızın artması arzu edilmeyen sonuçtur. İlk günlerde belirttiğim gibi salgınla mücadele bütün insanların katılımı ile gerçekleşecektir. Halkımız tedbirlere uyarak ekonomiden üretime, hizmet sektörüne tüm alanlarda katkıda bulunduğunu yakınen idrak ediyorum.

Salgınla mücadelede daha istekli, daha kararlı olmalıyız. Mücadele bir süredir, bölgelere göre değişen tedbirlerle yürütülüyor. Şehirler bazında gerekli kararları alan valilerimizin başkanlık ettiği il hıfzısıhha kurullarıdır. Bu kurullar gelişmelere göre radikal önlemler alma yetkisine sahiptir.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu'da bazı illerimizde bu kararlardan önemli sonuçlar elde ettik. Bu önlemleri denetleme yetkisine sahip İçişleri'ne teşekkür ediyorum. Son günlerde ilginç görünümle birkaç konu var. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olduğu öne sürülüyor. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'ın üstündedir.

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı

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Haber Yorumları (7)
ALİ: Sayın bakanımız bu kadar emek harcıyor ama hala sorumsuz kişiler kurallara uymuyor,hayret..
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BAYRAMDA MÜMKÜNSE SOKAGA CIKMA YASAGI OLSUN: yasak olmasa eve gelen giden cok oluyor sırf bu yüzden yoksa ben evde ben seve seve otururum
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BODRUMLU: vallahı tum kıs evde 6bın vaka herkez dısarda 900 vaka bayramda dısardayız
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