Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci sonrası ilk kez toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında videokonferans ile gerçekleşti. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık. Tedbirsiz davranmak tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tehdit devam ediyor. Tedbirlere uymak sağlığımızı güvenceye almak, yavaşlayan ekonominin hızlanması anlamına geliyor. Büyüklerimizin kısıtsız şekilde sokağa çıkabileceği şartları, uyacağımız tedbirlerle biz sağlayacağız.

Yaşlılarımızın kısıtsız sokağa çıkabilecekleri şartları, uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız.