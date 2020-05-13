Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Kontrollü sosyal hayat döneminde yapılacak değişikliklere değinen Bakan Koca, "Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır" dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
13.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Kontrollü sosyal hayatın başarıyla uygulanması vatandaşların yanı sıra kurumların alacağı tedbirlere bağlı olduğunu belirten Bakan Koca, "Ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır. Büyük işyerlerinin sağlıkta daha fazla ciddiyet göstermesi beklenmektedir. Kontrollü sosyal hayat bireyler için son derece önemli bir kolaylaştırıcılığa sahiptir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BU BAŞARININ SAHİBİ 83 MİLYONDUR"

Türkiye'nin bilim insanları İtalya'dan Amerika'ya dünyanın ilgi konusu. Uluslararası TV'ler Türkiye'nin başarı öyküsünü ekranlarına taşıyor. Bu başarının altında başka güçler aramaya gerek yok. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçüde sizlersiniz. 83 milyondur. Bilim insanlarının önerilerini esnek davranmadan uygulayan milletimizdir başarının sahibi.

"RİSKLİ BİR GÜN TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR"

Böylesi bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır. Ve bu kısa zamandaki mücadele yorucu sayılmaz. Uzun sayılmaz. Ortadaki tehdit büyükken 8 hafta uzun bir süre değildir. Kontrolü elden bırakmamıza neden olacak bir süre değildir. Riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

"SALGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. İyileşen hasta sayımız yüzde 70'e ulaştı. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Bu şartlar altında salgın kontrol altına alındı.

"DURUMUMUZ İYİYE GİDİYOR"

ABD ve İtalya'da halen yüzlerce insan ölüyor. Risk devam ediyor. Bizde ise durum çok daha iyidir. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuşmuştur. Yapılan testlerde pozitif oranı düzenli olarak düşüyor. Yeni vaka sayısı azaldı. Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynadı.

"KONTROLLÜ SOSYAL HAYATTA 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMEYİN"

Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir. Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır. Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz. Sosyal hayatımızı da kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz.

"ULAŞIMDA YENİ BİR OTURMA DÜZENİNE GİDİLMESİ KAÇINILMAZDIR"

Kontrollü sosyal hayatın başarıyla uygulanması toplumsal organizasyonun diğer tarafı diyebileceğimiz kurumların alacağı tedbirlere bağlıdır. Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır. Büyük işyerlerinin sağlıkta daha fazla ciddiyet göstermesi beklenmektedir. Kontrollü sosyal hayat bireyler için son derece önemli bir kolaylaştırıcılığa sahiptir.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır

Güncel Manşet

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