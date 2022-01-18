Son dakika sağlık: 132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştu

KOCAELİ (İHA) - 132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştu

KOCAELİ Kocaeli'de, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı olan 132 kilo hasta Sevtap Yavuz (32), "Kendi ayakkabı bağlayamaz, çoraplarımı giyemez ve yürüyemez olmuştum. 32 yaşındayım ve kendi çoraplarımı annem giydiriyor" dedi.

Genellikle özel hastanelerde yapılan mide küçültme ameliyatı, alınan karar doğrultusunda artık kamu hastanelerinde de ücretsiz yapılıyor. Kocaeli'de bulunan İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde de 2021 yılı sonu itibariyle tüp mide ameliyatı yapılmaya başlandı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Sarı ve ekibi tarafından yapılan tüm mide ameliyatı, birçok insana umut oluyor. Sağlıklı bir hayata başlamak için İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne başvuran 132 kilo Sevtap Yavuz da yapılan detaylı tetkiklerin ardından tüp mide ameliyatına alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında gözlem altında tutulan Yavuz, fazla kilolarından arınacağı günü bekliyor.

"Gerekli ekipman sağlandı"

Tüp mide ameliyatının SGK ödemesi kapsamında uygulandığını söyleyen İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Sarı, "Desteğe ihtiyacı olan, kilo veremeyen ya da verdiği kiloları hızlıca geri alan vatandaşları ameliyat için hastanemize bekliyoruz. Aslında bu ameliyat daha önce üçüncü basamakta ödeme kapsamındaydı fakat Türkiye'nin değişik yerlerinde belirli devlet hastanelerinde bu işin yapıldığını duyduk. Onun üzerine biz de başhekimimizle görüştük ve gerekli ekipman sağlandı. Ondan sonra bu sürece başladık. Önce hastalar polikliniğimize başvuruyor ve bu ameliyatı olmak istediklerini beyan ediyorlar. Biz bunun üzerine bu hastaları sağlık kurulumuzda heyete sokuyoruz. Eğer heyette herhangi bir problem çıkmaz, onay kararı çıkarsa o zaman ameliyata alıyoruz" dedi.

"Midesini yüzde 70-80 oranında küçültüyoruz"

Dr. Alpaslan Sarı, ameliyatın yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü söyleyerek, "Hastanın midesini yaklaşık yüzde 70-80 oranında küçültüyoruz. Geride tüp şeklinde bir mide kaldığı için bu ameliyatın adı 'tüp mide ameliyatı' olarak adlandırılıyor. Ameliyat sonrası birinci gününde biz sıvı gıda alımına başlıyoruz. İkinci gün sıvı gıda alımını biraz daha artırıyoruz. Üçüncü gününde hastayı evine yollamış oluruz, süreç bu şekilde işliyor. Genelde 10. günde biz hastaları dikiş aldırmaya çağırıyoruz. Hastalarımızda 10 günde yaklaşık 10-12 kilo civarında kilo kaybı oluyor. 6. ayında 30-40-50 kilo kayıpları olabilmekte. Tabi ideal kilosuna ulaşmak için yaklaşık 1 yıl kadar beklemek gerekiyor. Bu süre zarfında hastalar istenilen kilolara aşağı yukarı kavuşmuş oluyorlar. Biz burada ağırlığa göre değil de daha çok hastanın vücut kitle endeksine göre bu ameliyatı yapıyoruz" diye konuştu.

"Fazlaca yapacağız"

Vücut kitle endeksinin önemine değinen Alpaslan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kitle endeksini kilogram bölü metrekare olarak hesaplıyoruz. Eğer bu sonuç 35 ve üzerinde ise bu ameliyatları yapabiliyoruz. Kitle endeksi 35-40 arasında olan hastalarda genellikle sağlık uygulama tebliğinde yandaş bir hastalık isteniyor. Bu hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı ya da kolesterol yüksekliği olabilir. Eğer 40'ın üzerinde ise herhangi bir yandaş hastalık olmaksızın bu ameliyata onay verilebilmekte. Obezite; şeker hastalığını, tansiyon yüksekliğini, kanser riskini artıran bir durum. Türkiye'de obezite oldukça fazla. Bizim burada amaçladığımız şey hipertansiyon, diyabet olmadan bu ameliyatları yaparak kişilerdeki insülin direncini düşürmek ve tansiyonu olan yatkınlığı ortadan kaldırmak. Bu hastamız 132 kilo ile ameliyata girdi. Ortalama olarak beklentimiz 6 ay ya da bir yıl içerisinde ideal vücut kilosunun yaklaşık yüzde 80'ine ulaşmasıdır. 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olduğumuz tüp mide ameliyatlarını 2022 ve daha sonraki yıllarda da inşallah fazlaca yapıp hastalarımızı sağlığına kavuşturacağız. Bu anlamda ihtiyacı olan destek bekleyen hastalarımızı genel cerrahi polikliniğimiz bekliyorum"

"32 yaşındayım kendi çoraplarımı annem giydiriyordu"

Ameliyata 132 kilo ile girdiğini dile getiren Sevtap Yavuz, "3 gün oldu, bugün inşallah taburcu olacağız. Ben zaten her zaman kiloluydum ama son yıllarda diyetler yapıyordum. Yaptığım diyetleri bıraktığımda daha fazla kilo almaya başlamıştım. En son 132 kiloya ulaşınca hayat konforum çok kısıtlandı. Kendi ayakkabı bağlayamaz, çoraplarımı giyemez ve yürüyemez olmuştum. Artık sağlığımda elden gidecek diye bu yola başvurduk. Çok şükür şimdi ameliyatımız da iyi geçti. Devlet hastanesinde tüp mide ameliyatı yapan yerler var mı diye araştırıyorduk. Daha sonra Alpaslan hocanın böyle operasyonlar yaptığını öğrenince kendisine başvurduk. Ben her zaman kiloluydum, bebekken de kiloluydum, çocukken de kiloluydum. Zayıf olduğum bir zamanım hiç yok. Son 2-3 yıldır özellikle 130'lu kilolara gelince bunun sonunun olmayacağını düşündük. Kendi ayakkabı bağlayamaz oldum. 32 yaşındayım ve kendi çoraplarımı annem giydiriyordu. Ama şimdi artık inşallah iyileşeceğiz, sağlığımıza kavuşacağız" diye konuştu.