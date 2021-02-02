Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak
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Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak

02.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:13

Son dakika! İzmir'de gece boyu etkili olan sağanak yağış kentte su baskını ve sele neden oldu. Kentte günlük yaşam ciddi bir şekilde etkilenirken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır" dedi.

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok bölümün su baskını ve sel olayı yaşandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vatandaşları evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı.

Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak

"2020'DEKİ YAĞIŞIN %18'İ BİR GECEDE YAĞDI"

Kentteki vahim durumun boyutunu rakamlarla aktaran Soyer, "2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam" dedi.

Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak

"YAĞIŞLAR SABAHA KADAR DEVAM EDECEK"

Konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yapan Köşger, Değerli İzmirliler Öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun. Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak

"KAMU ÇALIŞANLARININ İDARİ İZNİ TÜM GÜNE UZATILMIŞTIR"

Açıklamalarına devam eden Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır" dedi.

Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak

PERSONELE İLK OLARAK YARIM GÜN İDARİ İZİN VERİLDİ

Köşger bu açıklamasından kısa bir süre önce de "İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düşmüştür. Bu sebeple bir çok alt geçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkalıdır. Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır" paylaşımı yaptı.

Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak

EN FAZLA YAĞIŞI GÜZELYALI ALDI

Öte yandan ilçelere ne kadar yağış düştüğünün verileri de paylaşıldı. Buna göre; Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak
Haber Yorumları (6)
KIZ NİHAT-ANAMURLU: ZABITAYIM İZİN BİZİM DE HAKKIMIZ
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KIZDÖNEK NİHAT: MERSİN BB , ANAMUR BİRİMİNDE ZABITAYIM. BİZE DE İZİN VERİN
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BURAK: Ozel sektor soz sele kapilabilirsiniz...sorun degil
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