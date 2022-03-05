Son Dakika! Rusya, insani koridor için Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde geçici ateşkes ilan etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Rusya, insani koridor için Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde geçici ateşkes ilan etti

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika! Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 10. gününde ateşkes kararı aldı. İki ülke heyetleri arasındaki müzakerelerde bu konu ele alınmış ve insani koridor oluşturulması kararlaştırılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

Rusya - Ukrayna savaşı 10. gündür devam ediyor. İki ülke de süreç boyunca birçok kayıp verdi, Ukrayna'nın dört bir yanı yangın yerine döndü.

Son Dakika! Rusya, insani koridor için Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde geçici ateşkes ilan etti

MÜZAKEREDE ATEŞES KONUSU ELE ALINMIŞTI

Dünyadan gelen çağrılar üzerine taraflar iki kez müzakere masasına oturdu. Son görüşmede, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturması için ateşkes ilan edilmesine karar verildi.

Son Dakika! Rusya, insani koridor için Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde geçici ateşkes ilan etti

SADECE İKİ ŞEHİRDE GEÇİCİ ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Bu noktada beklenen haber sabah saatlerinde Rusya'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

Son Dakika! Rusya, insani koridor için Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde geçici ateşkes ilan etti

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Rusya, insani koridor için Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde geçici ateşkes ilan etti

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title