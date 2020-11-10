Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum
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Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum

10.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:53

Son dakika! Rusya lideri Putin, Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında mağlubiyetini kabul etmesi üzerine savaştan çekilmesini değerlendirdi. Putin, "Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum" dedi.

Dağlık Karabağ'da yaşananları 'büyük bir trajedi' olarak niteleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgede çözüm için atılan adımların barışın tesis edilmesini sağlayacağını umduğunu ifade etti.

"UZUN SÜRELİ BARIŞIN TESİS EDİLECEĞİNİ UMUYORUM"

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirvenin açılışında konuşan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Dağlık Karabağ'da çözüm için imzaladıkları anlaşmaya değindi. Rus lider, "Sağlanan uzlaşmayı ve akan kanın durması hakkında varılan mutabakatları büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. Son zamanda attığımız tüm adımların Azerbaycan ve Ermenistan halklarının çıkarına olacak uzun süreli barışın tesis edilmesini sağlayacağını umuyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgi yaşayan Ermenistan cepheden çekilerek Dağlık Karabağ'ı bırakmayı kabul etti ve teslim oldu. Rusya öncülüğünde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Ermenistan, işgal altında tuttuğu 7 rayonun 5'inden hemen, 2'sinden 15 gün içinde çekilecek. Ermenistan'dan Karabağ'a ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a toplam 2 koridor oluşturulacak.

Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum

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