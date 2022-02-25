Son dakika! Rusya'dan "Putin ile Zelenski görüşecek mi?" sorusuna yanıt: Ukrayna liderinin görüşme talebini not ettik
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Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna müdahalesi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya lideri Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Bakan Lavrov, "Zelenski'nin görüşme talebini not ettik. Şu an için bir şey söyleyemiyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in geçen günlerde tanıdıklarını ilan ettiği Lugansk yönetiminin Dışişleri Bakanı Vladislav Deynego ve Donetsk yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Peresada ile bir araya geldi.
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 2. gününde basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşmenin en önemli konusunun iki cumhuriyetle imzalanan anlaşmalar doğrultusundaki görevlerin yerine getirilmesi olacağını ifade etti.
Bakan Lavrov'un açıklamaları şöyle:
"Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülasyon yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yönetimlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz.
Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın. Daha önce de söylemiştik; Gürcistan NATO üyesi olamaz demiştik. Almanya ve Fransa doğrudan üyelik yerine bir imtiyaz vermeye karar vermişti. Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor.
Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk ve bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk'te nelerin yapılması gerektiği söylenmişti ve bu kararları değiştirmek istediler. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. Ekonomik bağları var bu bölgelerin Rusya ile. Bunlar önemli konular. Ateşkes olması lazım. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve aynı zamanda seçimlerin de Ukrayna'da doğru koşullarda olması gerekliydi ki bu taleplerimiz reddedildi. Batı bizi dinlemedi. Batı anlaşmaları bozdu.
Biz çok istedik müzakereleri. Aynı zamanda bir de Rusya suçlandı. Batılı mevkidaşlarımız aslında ne yaptıklarını biliyorlar. Ukrayna'ya gönderilen Rusya sözcüsü müzakereleri sürdürüyordu. Rusya okulları, kiliseleri, gelenekleri yok edilmeye çalışıldı Ukrayna'da. Ukrayna ordusu ateşkes yaptığında silahlar bırakıldığında müzakereye hazır.Ukrayna halkının zaten bu fırsatı olacak, kendi geleceklerini kendilerini belirleme hakkı olacak.
Rusya yaptırımlara mütekabiliyet esası ile karşılık verecek. Misilleme yapacağız. Zelenski'nin görüşme talebini not ettik. Şu an için bir şey söyleyemiyoruz.
Bölgede bulunduğunu belirten CNN muhabirinin "Ukrayna liderliği yerine Rus destekçisi yönetim mi istiyorsunuz?" sorusuna Lavrov "Ben size açıklayayım istersiniz, pek çok kez sanırım duymuşsunuzdur, Başkan Putin Rusya'nın konumunu çok net açıkladı. Kimse aşağılayamaz Ukrayna halkını. Biz, soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ukrayna'da Kiev rejimi Batı kontrolü altındadır. Güya kültürü daha ileri taşıdığını ileri sürüyor. Kiev'de olduğunu söylediğiniz için tekrarlamak istiyorum. Lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun. Sivillere zarar gelmeyecek dedik. Ukraynalılara zarar vermeyeceğimizi açıkladık. Barakalara karşı halka karşı ateş açmayacağız dedik. Ben de sormak istiyorum, bu konuya daha önce değindim; Neden batı medyasından olanlar gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor? Ukrayna'nın batı kontrolünde olan bölgelerinde neler olduğunu neden göstermiyorsunuz. Donbas'ı ziyaret ettiniz mi? Okulların durumunu, çocukların nasıl hayatını kaybettiğini gördünüz mü? TV'lerinizde hiç yansıttınız mı? Teşekkür ediyorum" dedi.