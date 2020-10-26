Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu
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Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu

26.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:10

Son dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu. Yapılan saldırıda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralıların da olduğu aktarıldı.

Askeri muhalif kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu Suriye Milli Ordusu'na bağlı Feylakuş Şam güçleri havadan vuruldu. SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi.

UÇAKLAR RUSYA'YA AİT

Öte yandan kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğu belirtti.

İDLİB'DE SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 'gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

TÜRKİYE VE RUSYA SOÇİ'DE EK MUTABAKATA VARDI

Rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

MOSKOVA'DA YENİ MUTABAKAT SAĞLANDI

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlanmış ve ateşkes ilan edilmişti.

Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu

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Haber Yorumları (10)
34: kafir rusya
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TÜRKİ: Araplardan bize ne
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LSPARTALI HÜDAPAR: bizde rus üslerini el altından vuralım.
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