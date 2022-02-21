Son Dakika: Bölgede tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek! Rus ordusu, sınır ihlali yapan 5 Ukraynalıyı öldürdü

Rusya ve Ukrayna arasında tarihten bu yana devam eden gerilim, Ukrayna'nın NATO'ya giriş süreci ve ABD'nin Ukrayna'yı destekleyici adımlarının ardından iyice arttı. İki ülke arasındaki krizin nasıl şekil alacağı merak edilirken, tüm dünya bölgeden gelecek haberlere kilitlendi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede yaşanan son gelişme ise gözleri bir anda sınır hattına çevirdi. Rus ordusu tarafından Rostov sınır hattına gerçekleştirilen müdahale sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu şahısların, sınırı geçmeye çalışan Ukraynalılar olduğu ifade edildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: SINIRI YASA DIŞI ŞEKİLDE GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Rusya da söz konusu saldırıyla ilgili açıklama gerçekleştirdi. Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalı etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca grubun sabotaj ve keşif için iki zırhlı araçla Rostov bölgesine geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

UKRAYNA İDDİALARI YALANLADI

Rusya'nın açıklamasına ise Ukrayna cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Bölgede sınır güçlerinin olmadığını belirten Ukrayna tarafı, " Rusya'nın açıklaması yalan. Bu bölgede (Rostov) hiçbir gücümüz bulunmuyor" sözlerine yer verdi.

DONETSK HALK CUMHURİYETİ'NDE OHAL İLAN EDİLDİ

Çatışma haberlerinin geldiği Donetsk'te OHAL ilan edildi. ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısında bulunurken Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

UKRAYNA, HAVAN TOPLU SALDIRI DÜZENLEDİ

Diğer yandan önceki saatlerde Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamamen yok edildi. Interfax'ta yer alan Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu karakol Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 metre mesafede bulunuyor.

PUTİN- BİDEN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Ukrayna üzerine yapılacak zirve için kesin bir plan yapılmadığını fakat bir toplantı ya da telefon görüşmesinin her an ayarlanabileceğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerine gerilimin arttığını ancak diplomatik temasların devam ettiğini belirtti. Peskov, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'nde kısa süre içinde bir konuşma yapacağını ekledi.