Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
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Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu

10.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:02
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin karagah olarak kullandığı okulun altında tünel bulundu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin karagah olarak kullandığı okulun altında tünel bulundu.

TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Güvenlik güçleri, bölgede terörist sızmalarını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra teröristlerce kazılan tünelleri imha etmeyi de sürdürüyor.Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından son bir yıl içerisinde Tel Abyad'da uzunluğu 150 ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, kilometrelerce uzunluğunda 21 tünel, Resulayn'da ise 27 kilometre uzunluğunda 303 tünelin tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi. Son olarak ise Resulayn'da daha önce terör örgütünce karargaha dönüştürülen bir okulun bodrum katında tünel bulundu. Bulunan tünel güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.


Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu
Son Dakika | Resulayn'da, PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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