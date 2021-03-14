Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı

14.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:50

Son dakika habere göre Diyarbakır'da dün gece bir otelin resepsiyon bölümünde çıkan tartışma sokağa taşındı.

Diyarbakır'da dün gece bir otelin resepsiyon bölümünde çıkan tartışma sokağa taşındı. Resepsiyon çalışanının babasının da dahil olduğu silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Sur ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerinde otele gelen 3 kişi ile resepsiyonda bulunan görevli arasında tartışma yaşandı. Otele gelen şahıslar, tartışmanın ardından camları kırıp bölgeden kaçtı. Yaşanan olay üzerine resepsiyon çalışanı durumu babası olan otel sahibine bildirdi. İsmi öğrenilemeyen otel işletmecisi iş yerinde beklediği sırada şahıslar yeniden otele gelip tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otel işletmecisi, belinden çıkardığı tabancayla şahısların üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Cengin Akgün başına isabet eden kurşun sebebiyle hayatını kaybederken, resepsiyon görevlisi ile otele gelen 2 kişi de yaralandı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Cengiz Akgün'ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Otel işletmecisinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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