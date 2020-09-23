Koronavirüsü yenen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, ilk ziyaretini Göbeklitepe'ye yaptı

Koronavirüsü atlatan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dünyanın ilk tapınağı olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi gezdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin'in yanı sıra beraberindeki heyetle birlikte Göbeklitepe'ye giden Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bölge ile ilgili bilgi aldı. Bir süre tarihi mekanı gezen Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.

"KORONAVİRÜS BELASINI DEFETTİK"

Yıldırım, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin eşiyle birlikte negatif çıkmasına ilişkin, "Nöbetimizi Semiha Hanım'la beraber tamamladık, bu belayı da defettik ve hemen sonrasında da bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Rabb'im bütün milletimizi insanlığımızı bu beladan korusun." dedi.

Yıldırım'a Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ilçe belediye başkanları ile partililer de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI