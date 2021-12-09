Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık

CİZRE, ŞIRNAK (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i bu sabah HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine cevap verdi. Bakan Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır can yıkıcı terörle mücadele ettiğini belirterek, CHP milletvekillerinin bütçe üzerine konuşma konularını eleştirdi. Soylu, "Hiç terörden bahsettiniz mi? PKK terör örgütü evlatlarımızı katlediyor. Bir tek cümle buna ayırdınız mı konuşmalarınızda? Türkiye'de göç, asayiş, trafik dahil olmak üzere bir tek cümle söylediniz mi? Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit oldular, gazi oldular ve anneler evlatsız kaldı. Bir tek cümleye acaba rahmeti rahmanla başladınız mı? Onu yapmayan elbette ki Kürdistan'ın özgürlüğüne burada ses çıkarmayacaktır. Bunun sağlaması da budur. Biz devletiz. Devlete iftira ettiniz. Vallahi size devlete iftira ettirmem billahi size devlete iftira ettirmem" dedi.

Bakan Soylu kürsüye çıkarak "Bana, şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah partim cezai ehliyet verir de ceza alabilme imkanı olur. Hiç endişe etmeyin; Allah'a şükür Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Devlet Bahçeli; geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.