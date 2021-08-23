Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
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Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı.

Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı

Polislerin geldiğini yakalanınca anladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, üst geçide çıkarak canına kıymak isteyen genç, sessizce gelen polisleri yakalanınca fark etti. Atlamak üzere olan genci polis ekipleri yakalayarak yukarı çekti.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aydın D. isimli genç, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçide çıkarak kendisini buradan aşağıya sarkıtmaya başladı. Üst geçitteki Aydın D.'yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bulvardan akan trafiği durdurarak Aydın D.'nin yanına çıktı. Sessizce ilerleyen polis ekiplerini fark edemeyen Aydın D., tam atlamak üzereyken yakalandı. Aydın D.'yi yakalayan polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden yukarı çekerek üst geçitten indirdi. Polis ekiplerince son anda kurtarılan Aydın D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Aydın D'nin yaklaşık 2 ay önce yine aynı üst geçitte intihar teşebbüsünde bulunduğu ve polis ekiplerince yakalanarak indirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı - Haberler
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