PKK'nın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan şehidin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edilirken böylece şehitlerden 12'sinin kimlik tespit işlemi tamamlanmış oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi.

KIRIKKALE'YE ATEŞ DÜŞTÜ

Kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale'nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi. Şehit uzman çavuş Gıcır'ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi.

BİR ŞEHİDİN KİMLİĞİ DAHA TESPİT EDİLECEK

Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin'in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı. Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti. Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

12 ŞEHİDİN KİMLİKLERİ VE KAÇIRILMA TARİHLERİ

13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl Karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin SARI. 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat YABALAK. 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolu'nda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih ÖZBEY. 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür Karayolu'nda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı Tankçı Er Adil KABAKLI. 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan, Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat KAYA 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Karayolu'nda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman SUNGUR. 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca Karayolu'nda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt KAHVECİ. 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm ALTINTAŞ. Adıyaman Nüfusuna Kayıtlı Vatandaşımız Aydın KÖSE. Samsun Nüfusuna Kayıtlı Vatandaşımız Muhammet Salih KANCA. Erzurum nüfusuna bağlı sözleşmeli er Sedat SORGUN. Uzman Çavuş Ümit GICIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN