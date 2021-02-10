Son dakika... Pasifik ülkeleri, Çin Yeni Yılı'na Kovid-19 salgınının artması endişesiyle giriyor

Pasifik ülkeleri, Çin Yeni Yılı'nı (Bahar Bayramı) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artması endişesiyle karşılıyor.

Başta Çin olmak üzere Malezya, Tayland, Singapur ve Endonezya gibi bölge ülkelerinde yaşayan Çinliler, geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre 12 Şubat'ta Fare Yılı'nı geride bırakarak Öküz Yılı'na Kovid-19 kısıtlamalarıyla girecek.

Yeni yıl kutlamalarında salgının artmasından endişe duyan ülkeler, şehirler arası seyahat, aile toplanmaları ve dini etkinliklere ilişkin tedbirlerini artırdı.

Çin'de yeni yıl öncesi bazı kentlerde askıya alınan toplu ulaşım seferlerindeki kısıtlamalar kaldırılsa da geçen yıl 3 milyarı aşan seyahat sayısının salgın nedeniyle bu yıl 1,7 milyar olması bekleniyor.

Hükümet yetkilileri, uçak, hızlı tren ve otobüs gibi toplu ulaşım vasıtalarının yoğun kullanıldığı tatilde, salgın riskinin artması endişesiyle halka seyahate çıkmamaları yönündeki çağrılarını yineliyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde salgına karşı Çin Yeni Yılı kapsamındaki dini etkinlikler iptal edilirken, yolculuğa çıkacak kişilerden de son 7 gün içindeki Kovid-19 testlerinin negatif olması ve gidilen bölgede en az iki hafta kendilerini gözetim altına almaları talep ediliyor.

Endonezya'da kamu ve şirket çalışanlarına izne çıkmayın çağrısı

Endonezya'da Çin Yeni Yılı tatilinde salgınla mücadele kapsamında tapınaklarda kalabalık dini ritüel ve dans gibi etkinliklere kısıtlamalar getirildi.

Yetkililer, salgına karşı kutlamaların evde yapılması ve ev ziyaretlerinin çevrim içi yapılmasının yanı sıra kamu ve özel şirket çalışanlarına seyahate çıkmama çağrısı yapıyor.

Trafik ekipleri de salgınla mücadele kapsamında tatil süresince şehirler arası yollarda kurulacak kontrol noktaları ve dinlenme tesislerinde rastgele Kovid-19 hızlı tanı testi yapacak.

Bu arada maske, hijyen ve mesafe kurallarının uygulanacağı tapınaklarda kalabalıklara izin verilmeyecek.

Malezya'da Çin Yeni Yılı kalabalıksız kutlanacak

Malezya'da etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle, 12 Şubat'ta girilecek 2021 Çin Yeni Yılı'nın kalabalıklarla kutlanmasına izin verilmeyecek.

18 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında eyaletler arası seyahatler yasak olduğu için Çin Yeni Yılı'nda farklı eyaletlerde aile ziyaretlerinin yapılması da yasak olacak.

Aynı şehirde yaşayan aile üyeleri ise bir evde 15 kişiden fazla kalabalık bulundurmamak şartıyla geleneksel aile buluşmalarını gerçekleştirebilecek.

19 Şubat'a kadar sürecek yeni yıl kutlamaları boyunca tapınak ziyaretleri de sıkı salgın tedbirleri altında, sınırlı sayıda katılımla yapılacak.

Buna göre sabah 06.00 ile 14.00 arasında açık kalmasına müsaade edilen tapınaklarda, tek seansta 30 ziyaretçiden fazla kişinin bulunmasına izin verilmeyecek.

Çin Yeni Yılı ritüellerinden kostümlü aslan dansı, Chingay gösterisi ve diğer sahne performansları da bu yıl yapılmayacak.

Singapur

Yeni yıl tatilinde ev sahiplerinin, bir günde 8'den fazla misafir kabul etmemesini isteyen Singapurlu yetkililer, bir günde de en fazla 2 ev ziyareti yapılması çağrısında bulundu.

Restoran ve kafelerde müşteri kapasitesi sınırlandırılırken, işletme sahipleri ve halktan sağlık protokollerine riayet etmeleri istendi.

Tayland'da da salgının artması endişesiyle aile toplanmalarında sağlık kurallarına uyulması çağrısı yapılırken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri fiziksel temastan kaçınmak amacıyla ailelerin görüntülü görüşmeleri tercih etmesini istiyor.

Güney Kore'de ise yarın başlayacak yeni yıl tatilinde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla özellikle restoran ve kafelerde sağlık kurallarına uyulması tavsiye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur