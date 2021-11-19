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Son dakika... Parkta ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Son dakika... Parkta ölü bulundu

Son dakika haberler... KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Feramuz Taşoluk (47) parkta ölü bulundu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Feramuz Taşoluk (47) parkta ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı'nda bugün saat 14.30 sıralarında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden Feramuz Taşoluk'a ait kimlik çıkan kişinin öldüğü belirlendi. Darp izine rastlanmayan Taşoluk'un cansız bedeninin yanında meyve suyu ve su şişesi bulundu.Feramuz Taşoluk'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Son dakika... Parkta ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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