Son dakika! Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Parelta, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Parelta, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Valdez, yanında itfaiye şefi Rafael Valdez ile Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi'nde yaşayan Akdemir'in annesi, babası ve kardeşine başsağlığı diledi.

Akdemir'in babası Ali Akdemir ile bir süre sohbet eden Valdez, Paraguay'da gönüllü itfaiyecilik yaptığını söyledi.

Şahin Akdemir'in davranışının Türkiye'deki birçok gence örnek olduğunu belirten Valdez, "Buradaki doğayı, ormanları savunmak ayrı bir duygu. Oğlunuz bizim kalbimizde. Onu her zaman hatırlayacağız." dedi.

Büyükelçi Valdez, Paraguay'da da Türkiye'deki orman yangını ve sel gibi felaketlerin yaşandığını bildirdi.

"Şahin çok büyük bir fedakarlık gösterdi"

Salgın döneminin başlangıcında Türkiye'nin Paraguay'a büyük tıbbi yardımlarda bulunduğunu vurgulayan Büyükelçi Valdez, "Şahin çok büyük bir fedakarlık gösterdi. Bu yüzden ailesini de kendimize çok yakın hissediyoruz." diye konuştu.

İtfaiye şefi Rafael Valdez ise Şahin'in vefatının kendilerini derinden etkilediğini kaydetti.

Doğanın korunması ve bunun için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Valdez, "Şahin, 8 milyon itfaiyeci tarafından hatırlanacak. Onu kardeşimiz gibi hatırlayacağız. Yangınların sona erdirmek için hep birlikte çalışmalıyız. İnşallah ileride Paraguay ile Türkiye birlikte çalışacak." ifadesini kullandı.

Ali Akdemir de Büyükelçi Valdez'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki 29 Temmuz'da çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır