Son Dakika: Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü
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Son Dakika: Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından yerde yatarken üzerinden başka bir otomobilin geçtiği İngiliz turist yaşamını yitirdi.

07.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:24

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından yerde yatarken üzerinden başka bir otomobilin geçtiği İngiliz turist yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ingiltere vatandaşı Fezhana Bettael'e (46), Gazipaşa istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Ahmet Ş.'nin (24) kullandığı 07 HTN 80 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Bettael yerde yatarken, Deniz G. idaresindeki 07 ABG 786 plakalı otomobil kadının üzerinden geçti. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 07 HTN 80 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla atarak karşı şeritte durdu. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, İngiliz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Bettael'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, sürücü Ahmet Ş. ve Deniz G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Son Dakika: Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü

Kaynak: İHA

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