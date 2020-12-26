Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar

26.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:57

Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar 1'i cezaevi firarisi 4 kişi 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıZonguldak Karayolu'nda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı.

Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar

1'i cezaevi firarisi 4 kişi 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı

DÜZCE– Düzce-Zonguldak Karayolu'nda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrasında aracı bırakıp yaya kaçmaya çalışan 4 kişi polis ekiplerinin havaya ateş açması sonrasında yakalandı. Şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Çamköy Mahallesi Melen Caddesi üzerinde meydana geldi. D-655 karayolu Çamköy sapağında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri içinde 4 kişinin olduğu bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar otomobille kaçmaya başladı. Melen caddesinde önlerini polis kesince otomobilden inen 4 şahıs yaya olarak fındık bahçelerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçan şahsıları durmaları için ikaz etti, fakat şahıslar kaçmaya devam edince, ekipler havaya ateş açarak şahısları durdurdu. Yapılan sorgulamalarda kiralık olduğu öğrenilen araçta bulunan şahısların M.E., S.P., C.C. ve C.E. oldukları tespit edildi. Üzerinden silah çıkan C.E.'nin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Şahıslar yapılan üst aramalarının ardından işlemleri için Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar
Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar
Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar
Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar
Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Coşkun Sabah Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Metin Oktay Sergen Yalçın Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Gazete
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:57:28. #1.14#
title