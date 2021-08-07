Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler

Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayanlar; İncirliova ve İzmir'in Tire ilçesi sınırlarında kalan çam ormanlarında, yangına karşı mücadele vermek için traktör, motosiklet, kazma, kürek, orak, testere ve benzeri aletlerle 30 kişilik tim kurdu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayanlar; İncirliova ve İzmir'in Tire ilçesi sınırlarında kalan çam ormanlarında, yangına karşı mücadele vermek için traktör, motosiklet, kazma, kürek, orak, testere ve benzeri aletlerle 30 kişilik tim kurdu. Ormanlık alanlarda yangın ihtimaline karşı önlem alan gönüllüler, kuru otları temizlerken, su dolu traktör tankerlerini ve su bidonlarını da hazır bulunduruyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları, kırsal ve ormanlık bölgelerde yaşayanları harekete geçirdi. İncirliova ve İzmir'in Tire ilçesi sınırlarında kalan çam ormanları, Karagözler Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından gözetim altına alındı. Halk traktör, motosiklet, kazma, kürek, orak, testere ve benzeri aletlerle 30 kişilik tim kurdu. Oluşturulan tim, ormanlık alanları 24 saat boyunca olası yangınlara karşı korumak için nöbetleşe çalışmaya başladı. Ormanlık alanlarda yangın ihtimaline karşı önlem alan gönüllüler, kuru otları temizlerken, su dolu traktör tankerlerini ve su bidonlarını hazır bulunduruyor.

Öte yandan İncirliova Belediyesi de yaptığı anonslarla halkı yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.'HER AN MÜDAHALEYE HAZIRIZ'Ormanları korumak için aldıkları önlemleri anlatan Karagözler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Demiray, "Türkiye'de çıkan orman yangınları nedeniyle çok üzgünüz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Köyümüzde ormanlarımızı korumak için nöbet tutmaya başladık ve bu kritik süreçte nöbet tutmaya devam edeceğiz. Sınırlarımız içerisinde yer alan orman alanlarına tanımadığımız kişilere karşı dikkatliyiz. Şüphe duyduğumuz kişiler olursa yetkililere bildiriyoruz. Orman yangınlarını önlemek için temizlik yapıyoruz. Bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımız yangın konusunda oldukça duyarlı. Kurduğumuz 30 kişilik ekiple aralıksız bir şekilde ormanlarımızı koruyoruz. Tankerlerimizi doldurduk çapa, kürek ve kazma gibi materyallerle her an müdahaleye hazırız. Yangına karşı teyakkuz halindeyiz" dedi. ORMAN ALANLARINDAN GÖZLERİNİ AYIRMIYORLARYıllardır ormanlarda ağaç kesim işleri yaptığını dile getiren bölge halkından Yakup Dirik, "1987 yılından beri orman işlerinde çalışıyorum. Art arda meydana gelen yangınlar nedeniyle ormanlık alanlardan gözümü ayırmıyorum. En ufak bir duman bile görsem hemen yetkili kişileri bilgilendiriyorum. Bu ormanlarda tüyü bitmemiş çocuğun hakkı var. Herkesin ormanlarımız için daha duyarlı olmasını istiyorum. Ormanların yakılmasına asla izin vermeyiz" diye konuştu.Mehmet Varol ise "Türkiye'nin neresinde ormanlar yanarsa yansın bizim ciğerlerimiz yanıyor. Köylü olarak teyakkuz halindeyiz. Gece gündüz nöbetleşe köyümüz sınırları içindeki ormanlık alanda devriye geziyoruz. Ormanları korumanın bir vatan görevi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Her yaştan mahallelinin orman alanlarını korumak için seferber olduğunu belirten Musa Çevik de "Biz de yangına erken müdahale için buradayız. Devletimize bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:21:35. #1.14#

title