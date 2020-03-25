Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uzaktan eğitim süreci devam edecek. Her türlü senaryoya hazırız" dedi.

Ankara'da saat 13.30'da başlayan 'eğitim' konulu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsle ilgili uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Gaziantep, Erzurum, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Sinop... aziz milettim şehir şehir ev ev Türkiye... Bu virüs dünyayı tehdit ediyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak. Corona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamak konusunda irade sahibiyiz. Verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet burada yaptırım uygulayan kılavuzdur. Hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Yaşı büyük olanlara ise, virüs yaş ayırımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatını asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

''EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILACAK''

Corona virüs nedeniyle okullarımız tatile girdi yönünde algı yanlıştır. Biz sadece ara verdik. Eğitim bir süreliğine internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Eğitime verilen ara uzatılacak.

TÜRKİYE'DE VAKA BİLGİLERE DİJİTAL ORTAMA YANSIYACAK

Özellikle hergün vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün detayları dijital ortam hergün güncelleyerek paylaşacağız.

2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ

Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Toplam 26 hastamız iyileşti.

EĞİTİME 30 NİSAN'A KADAR ARA VERİLDİ

Okullara verilen aranın uzatıldığını açıklayan Ziya Selçuk, ''Televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladık. Uzaktan eğitim kısmı dışında da telafi çalışmaları başayacak. Telafinin ne zaman nasıl olağı da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda olacak. Eğitimde elbette kayıplar olacak.Biz her türlü senaryoya da hazırız. Önümüzdeki ara sürecini 30 Nisan tarihine kadar uzattık." dedi.

Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli, bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak. Bugünkü çalışmalardan dolayı bütün heyetlere teşekkür ederim. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DURUMU

Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık, bizim telafi eğitim olarak planladığımız bütün eğitim çalışmalarında derslerimizi ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca ''sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı'' yönündeki soruya, ''Herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını söyledim. Burada Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir konusunda da bir çalışma olacak'' ifadelerini kullandı.

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Ziya Selçuk sınavların ertelenmesine yönelik olarak yönetilen soruya, ''LGS'nin nasıl yapılacağına doğru 3 plan var önümüzde. En asgari düzeydeki tedbirlerimizi de alacağız. Sadece yüz yüze gördüklerini konulardan sınava gireceklerini de zaten söylemiştik'' dedi.

KİMLERE TEST YAPILMALI?

Bakan Koca, ''83 milyonun test yaptırmasına gerek yok. Çünkü negatif olabilir. Ama 3 gün sonra 5 gün sonra da pozitif çıkabilir. Herkes kendisini virüs taşıyıcı olarak görmeli ve öyle davranmalı. O nedenledir ki biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz. Kimler yaptırmalı, insanlar dün bir hastanemizde kuyruklar oluşturdu. Bunlar gerekli değil. Ancak hekim uygun görürse yaptırmalıyız. İkincisi birisi pozitif çıktıysa ve temas ettiyse yaptırmalı." şeklinde konuştu.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Özel okullara ilişkin soruya Ziya Selçuk, ''Bu konu uzun soluklu bir konu. Ve telafisi yapılacak bir husus. Tamamlayacak ve telafi edilecek bir eğitim bu. Bu konuda sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum." dedi.

Özelde ücret konusunda test yapıldığı yönündeki soruya Bakan Koca, ''Hiçbir test ücret ile yapılsın istemiyoruz. Üniversite hastanelerimiz dahil olmak üzere biz bakanlık olarak veriyoruz. Asla vatandaşımızdan ücret almama noktasında da gayret içindeyiz. Biz izni vakıf üniversitelerine de verdik. Ve ücretle test yapanlardan da bizim haberimiz olsun."

''VİRÜS ANİDEN DÜŞMENİZE NEDEN OLMAZ''

Sosyal medyada bayılan vs gibi görüntüler servis edildi. Biz bu hastalığı şöyle biliyoruz, öncelikle solunum sıkıntısı ile başlayan bir süreç. Anında düşme ile anında kaybedilme ile sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Ve bunlara asla inanmayın.