Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü

20.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:12
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de şehitler için saygı yürüyüşü yapan öğrenciler 1744 rakımlı Dinek Dağının zirvesinde Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.

Kırıkkale'de şehitler için saygı yürüyüşü yapan öğrenciler 1744 rakımlı Dinek Dağının zirvesinde Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.

Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler sürüyor. ABC Eğitim Kurumunun öğrencileri, şehitlere saygı için öğretmenleriyle birlikte 1744 rakımlı Dinek Dağının zirvesine ulaşmak için yürüdü. Zirveye ulaşan öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp İstiklal Marşını okudu. Çanakkale şehitlerini rahmetle anan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler daha sonra valilik tarafından turizme kazandırılan Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda bir süre vakit geçirdi.

"Şehitlerimiz için buradayız"

Yürüyüşe katılan 10. sınıf öğrencisi Mehmet Arda Özdemir, "Bugün burada bulunmamızın nedeni 18 Mart'ta Çanakkale'de canlarınız vermiş olan şehitlerimizi anmak için bugün burada bulunuyoruz. Onlar bizim için canlarını vermiş bizler de onlar için yürüyüş yapmayı ön gördük ve onları bu şekilde anmak istedik. Bugün burada olduğumuz için hem hüzün var onların bizim için canlarını vermiş olması Çanakkale'de hem de bir sevinç var onları andığımız için bugünün anlam ve önemi gerçekten çok büyük. Bugünü ölümsüzleştirmek gerçekten çok güzel bir şey" dedi.

"Şehitlerimiz binlerce kez zorluklarla karşılaşmış"

Şehitler için saygı yürüyüşü gerçekleştirildiğini ifade eden 9. sınıf öğrencisi Feraye Demirel, "Şehitlerimizi anmak için bugün güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biz bu şartlarda çok zorluklarla çıktık buralara ama şehitlerimiz binlerce kez binlerce zorluklarla buralara çıkmışlar. Onları hasretle anıyoruz. Onlar bizim için bu fedakarlıkları canlarını bizim için vermeseydi bu şekilde olmayacaktı. Biz buralarda olamayacaktık. Biz de onları anıyoruz" diye konuştu.

"Vatan sevgisi için iman gücüyle savaştılar"

Şehitleri rahmetle andıklarını belirten 9. sınıf öğrencisi Kerem Çatak ise "Çanakkale zaferi olduğu için onu kutluyoruz. Bu zaferde çok şehitlerimiz var. Çocuk yaştaki şehitler bu savaşa katıldılar. Bizden daha küçük ve daha büyük kişiler vardı. Vatan sevgisi için iman gücüyle savaştılar. Bu zaferi kazandırdılar bize. Bu toprakları bize kazandırdılar. Bu zaferden dolayı mutluyum, şehitlerimizi de anıyoruz" şeklinde konuştu.

9. sınıf öğrencisi Miray Umuş ise "18 Mart 1915'te Çanakkale'de şehit olan askerlerimiz için toplandık. Hem çok mutluyuz hem de üzüntülüyüz. Onların başarılarını kutlamak için burada birlikte yürüyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü
Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 15:15:08. #1.15#
title