Son dakika: Nişantaşı Üniversitesi'ne 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi' verildi

Son dakika haberi... Nişantaşı Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından yapılan incelemelerin ardından 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi' alan Türkiye'nin ilk Teknolojik Kampüsü'ne sahip olduklarını duyurduNişantaşı Üniversitesi;

Nişantaşı Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından yapılan incelemelerin ardından 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi' alan Türkiye'nin ilk Teknolojik Kampüsü'ne sahip olduklarını duyurdu

Nişantaşı Üniversitesi; Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve yerel otoriteler ile koordineli çalışmalar yürüten üniversite, 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi' almak için başvuruda bulunarak, Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) gelen uzman ekip tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda "Güvenli Kampüs Belgesi" almaya hak kazandı.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'te gerçekleşen Güvenli Kampüs belgesi teslim törenine TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, TSE uzmanları ve öğretim üyeleri katılım sağladı.

"ÜNİVERSİTELERİN BU KONUDAKİ HASSASİYETİ ÖNEMLİ"

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Üniversitelerin bu konudaki hassasiyeti oldukça önemli, bu konudaki hassasiyet sayesinde kurumsal işletmelerin diğer kurumlara da öncü olduğunu unutmamak gerek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile geliştirmiş olduğumuz "Güvenli Kampüs" belgesini Nişantaşı Üniversitesi tarafından alınan tedbirlerle de uygulanabilir olduğunu, burada eğitim öğretime başlayacağınız bugünlerde üniversitenizi tercih eden, kayıt yaptıracak olan ve her birine ayrı ayrı tebrik etmek durumunda olduğumuz gençlerimizi burada güvende olacaklarını temin edip ve tedbirlerin alındığını söylemeye çalıştığımız bir belgeyi sizlere takdim etmekten dolayı onur duyuyorum. Hayatımızı etkisi altına alan Covid-19 salgınının eğitim hayatını engellemesi adına alınan tedbirlerden ötürü Nişantaşı Üniversitesi ailesinin her ferdini tebrik ederim" dedi

TESCİL EDİLMEK GURUR VERİCİ

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz, 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi' alan Türkiye'nin ilk teknolojik kampüsüdür ve bu gurur bizler için oldukça önemlidir. Tüm öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve misafirlerimiz için adına bu uğraşlarımızın TSE tarafından Güvenli Kampüs belgesi ile taçlandırılmış olmasından dolayı oldukça gururlu ve mutluyuz. Sağlık alanındaki çalışmalarımız ile teoriye ve pratiğe destek vererek daima bilimi ön planda tutmaya devam edeceğimizi bildirmek isteriz. Göstermiş oldukları hassasiyet ile süreci etkin bir stratejiyle yönetmemize teşvik eden TSE Başkanı Prof. Dr. Sayın Adem Şahin ve TSE ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı