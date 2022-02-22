Son Dakika: "Ukrayna'nın yanındayız" mesajı veren NATO'dan Rusya'ya gözdağı: 120 gemimiz hazır
Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Son dakika: Rusya lideri Putin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasının ardından Ukrayna ile olan kriz daha da derinleşti. Bu gelişmeden sonra bazı ülkelerden peş peşe tepkiler geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Rusya'ya gözdağı veren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bölgede 120 gemimiz hazır bekliyor, Ukrayna'nın yanında olacağız." ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca "Bölgede 150 binden fazla Rus askeri var, bir uyarı yapmadan saldırıya hazırlanıyorlar." dedi.
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