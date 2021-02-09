Son Dakika: Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı
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Son Dakika: Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı

09.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:01

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi. Buna göre mutasyonlu virüs vakası gören hastalarda izolasyon süresi 10 güne çıkarıldı. Karantinanın bitmesi için ise PCR test sonucunun negatife dönmesi beklenecek.

İngiltere'den yayılan mutasyonlu koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artırdı. Mutasyonlu vaka sayıları her geçen gün yükselirken, Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi.

Rehbere eklenen maddeler şöyle:

"Varyant Suşlar ile ilgili olarak; farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir. Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir"

"KARANTİNA SÜRESİ EN AZ 10 GÜN OLACAK"

"Varyant Suşlar ile ilgili olarak; Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir"

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Paylaşılan son verilere göre ülkemizde 632'si semptomatik olmak üzere 8 bin 103 vaka tespit edildi. 103 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 567 kişi tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559'a yükselirken, toplam iyileşen sayısı da 2 milyon 449 bin 273'e çıktı.

Son Dakika: Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı
Son Dakika: Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı
Haber Yorumları (1)
KAMİL: Pardon da izolasyon süresi temaslıda 14 gündü zaten. Bilmediğimiz bişey mi var
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