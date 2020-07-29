Son Dakika: Muş'ta hayvan pazarında kurban hareketliliği
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Son Dakika: Muş'ta hayvan pazarında kurban hareketliliği

Son dakika haberi: Muş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Son Dakika: Muş'ta hayvan pazarında kurban hareketliliği
29.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:03

Muş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda hayvan satışları hızlanmaya başladı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı pazara hayvanlarını getiren vatandaşlar, görevli veteriner hekimin kontrolünün ardından satış için yerlerini alıyor. Kurbanlık beğenen vatandaşlar, hayvan sahipleri ile sıkı pazarlık içerisine girerek sosyal mesafe kurallarına göre anlaşmaya çalıştı. Pazarda küçükbaş hayvan fiyatları bin ile 2 bin 500 lira arasında değişirken, büyükbaş ise 11 bin ile 18 bin lira arasında alıcı buluyor.

Hayvanların, hayvan pazarına giriş çıkıştaki pasaport ve aşı kontrolünü yaptıklarını belirten Veteriner Hekim Ahmet Bostan, hayvanların dezenfeksiyon işlemlerini yaptıktan sonra içeri aldıklarını söyledi.

Pazara hayvan getiren besicilerden Nusret Özcanlı da, "Satışlar şu anda iyi gidiyor. Bu sene iyi ve baya hareketlilik var. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere 3 bine yakın kurbanlık var. Hayvan fiyatları aşırı yüksek değil. Küçükbaşın fiyatları bin lira ile bin 500 liraya kadar çıkıyor, büyükbaş ise 11 bin TL'den 15 bin TL'ye kadar çıkıyor." diye konuştu. - MUŞ

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Kaynak: İHA

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