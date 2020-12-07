Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
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Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

07.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:00
Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: MUĞLA'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde, 35 ev ile iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 53 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde, 35 ev ile iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 53 kişi gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 9'u uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaris ve Fethiye grup amirlikleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı. 10 gün süren takibin ardından dün şafak vakti, Muğla, Marmaris ve Fethiye'de 100 polisle 35 ev ile iş yerine baskın düzenlendi, 53 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda mobilyalar içine gizlenmiş; 353,67 gram esrar, 114,11 gram metamfetamin, 175, 88 gram skunk, 25,84 gram eroin, 14,86 gram kokain, 6,79 gram kenevir tohumu, 30 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 14 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 12 bin 450 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 53 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 44 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 53 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan idari para cezası kesildiği öğrenildi.

 


Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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