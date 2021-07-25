Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Fırat kalkanı bölgesinde dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araca yapılan hain saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, askerlimizi şehit eden terör örgütüne karşılık verildiğini söyleyerek 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 askerimizi şehit eden terör örgütüne karşılık verilerek 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi

1 AY SONRA EVLENECEKTİ

Şehit olan İs. Asb. Çvş. Fatih Güney ile İs. Söz. Er Emrah Arslan'ın cenazeleri memleketlerine ulaştı. Acı haberi baba ocağına ulaşan şehit Arslan'ın ise 1 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi. MSB, iki askerimiz için de başsağlığı mesajı yayımladı.



MSB, ayrıca operasyonun görüntülerini de Twitter üzerinden paylaştı:

Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi



Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...
Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Nilgün Belgün
Spor Muslera Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:04:24. #1.16#

title