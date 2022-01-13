Son Dakika: Bakanlık, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlattı - Haberler Magazin
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Son Dakika: Bakanlık, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Magazin

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik ettiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gelen Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Diva lakaplı Bülent Ersoy'dan tepki çeken görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlattı

Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlattı

Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurduAnıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (3)
Mikail arman:Yani bir bu eksikti ? Türkiyede hiç bir devlet görevlisinin yaptırmadigi, bu tavrı askeri şemsiyeci olarak kullanmak nezaket dışı, askerlik kurumu için incitici bir davranıştır. Cevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır
Mikail arman:Ben de çok şaşırdım ve askerimizin yens hizmet görevimidir diye kendimi sorguladım.Bülent ersoyun milyonlarca liralık takıları var.Şemsiye tutacak bir hizmetçi bulamamışmı? Çok ayıp Cevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
VATANDAŞ1:asker emir almadan kafasına göre oraya gidemez.... Cevap Yaz 2 18 Yayından Kaldır
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