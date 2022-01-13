Son Dakika: Bakanlık, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlattı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Magazin
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik ettiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.
Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gelen Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Diva lakaplı Bülent Ersoy'dan tepki çeken görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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