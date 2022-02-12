Son Dakika! Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmaya başlandı
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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs tedavisi kapsamına alındığını duyurduğu Molnupiravir ilacı, bugünden itibaren koronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara bedava dağıtılmaya başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda" sözleriyle tanıttığı Molnupiravir ilacıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Koronayı hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacının bugünden itibaren koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmaya başlandığı duyuruldu. İlaç, geçtiğimiz hafta onay almıştı.
Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor. Hap, koronavirüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları önceki güne göre düştü. 11 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 95 bin 65 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 253 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 85 bin 758 olurken toplam 458 bin 142 PCR testi yapıldı.