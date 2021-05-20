Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor
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Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar konuşmasında, "Kandil'in ışıklarının söndüğünü açıkça görüyoruz. Sonlarının geldiğini gördüler, teröristler neredeyse biz orada olacağız." sözlerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hedefimiz Kandil" açıklaması ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"IŞIKLARI KARARIYOR"

Akar, "Teröristler neredeyse biz de oradayız" diyerek, "Kandil'in ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlar devam edecek. TSK'nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım-Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine bulundu.

Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

İşte Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

"İsrail askerlerinin yaptığı gibi, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadale şeffaf ve açıktır"

"SİYASİ ÇÖZÜMLERİ BALTALAMAK İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLER VAR"

Yunanistan'ın Pontus açıklamaları da bir provokasyon, siyasi çözümleri baltalamak için yapılan girişimler. İyi niyetli çalışmaları baltalama gayretinde tahrip etmek için gayret gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta, güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında Yunanistan'la görüşeceğiz 4. toplantı için Ankara'ya bekliyoruz.

"BİZİM TARİHİMİZ ÇOK AÇIK"

Yunanistanlı bazı siyasetçilerin ve askerlerin, mesnetsiz, yakışıksız tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ifadelerle ortaya çıkmış olmamaları provokatif değildir de nedir. Bizim tarihimiz çok açık. Biz gerçekten insan haklarına saygılı davranmışlardır. Bunun yanı sıra 1919 – 1922 arasındaki Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor. Hal böyle iken kalkıp ta ülkemizi bu şekilde pervasız bir şekilde suçlamak görüşmelerden kaçmak demekti."

Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor
Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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